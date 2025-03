San Luca, Klaus Davi: “se sarò eletto sindaco avvierò richiesta di gemellaggio con Gerusalemme”

StrettoWeb

“Se sarò eletto sindaco avvierò subito la richiesta per un gemellaggio con Gerusalemme. Apprezzo molto Moshe Lion, il sindaco di quella città, un israeliano figlio di ebrei che hanno vissuto a Salonicco. Come è ben noto nella ‘Gerusalemme dei Balcani’ su cento Sinagoghe ben sei erano templi eretti da comunità ebraiche provenienti dalla Calabria. È quasi scontato dunque che Lion abbia origini calabresi. Ma al di là di questo, San Luca sarà il primo comune ‘sionista’: da noi gli ebrei discriminati al nord dai radical chic e dalla cultura Pro Pal troveranno le porte spalancate. In generale, il mio comune sarà un luogo dell’accoglienza e della lotta ai pregiudizi. Io stesso sono stato insultato e bersagliato con petardi nel pieno centro di Milano. Chi meglio dei sanluchesi può sapere quanto certi pregiudizi possano danneggiare un’intera popolazione. Con l’aiuto di alcuni intellettuali di San Luca scopriremo invece l’origine di quei concittadini defunti sulle cui lapidi c’è una stella di Davide. Queste tombe sono infatti custodite nel cimitero del paese aspromontano. Niente di più facile che, come tanti altri borghi quali Gerace, Monasterace, Bova. Rosarno, Piscopio, Siderno, anche San Luca abbia ospitato delle piccole comunità ebraiche. Valorizzeremo al massimo tutto ciò”. Lo ha dichiarato Klaus Davi a margine dell’inaugurazione dell’aula magna intitolata ad Aron Benatoff avvenuta presso la sede della Comunità ebraica di Milano.

