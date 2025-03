San Luca, Klaus Davi: “comune verrà sciolto, decisione già presa”

StrettoWeb

“Purtroppo ci risiamo: lo Stato italiano ha paura della democrazia. Dopo aver usato i guanti di velluto con l’amministrazione di Bari e di Reggio Calabria, arriverà quella pesante con San Luca..” Lo scrive Klaus Davi sul suo profilo twitter citando fonti accreditate del Ministero degli Interni. “La notizia verrà ufficializzata a breve. Sarebbe già dovuto accadere, ma la forte e meritoria presa di posizione della Commissione parlamentare antimafia che in un documento ha evidenziato il fallimento degli scioglimenti, proponendo addirittura le candidature di alcuni parlamentari per consentire di votare, ha inciso sul ritardo. Per la cronaca a San Luca c’è uno stadio in cui è vietato disputare partite di calcio, la squadra locale è praticamente fallita, la popolazione è demotivata e depressa.”

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.