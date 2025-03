San Luca, dissequestrato lo Stadio comunale

StrettoWeb

E’ il caso di dire che si chiude la staccionata quando i buoi sono scappati. E’ chiaro che la giustizia ha il suo corso ma il contraccolpo nella società e nei fragili ambienti sportivi è stato doloroso. Dopo la retrocessione dello scorso anno la società calcistica locale che milita, ora, nel campionato di Eccellenza, aveva chiesto garanzie per l’utilizzo dello Stadio. Prima concessi, dopo un mese si è visto privare dell’uso dello stesso e costretto a peregrinare in lungo e largo per gli Stadi della Locride. A questo ne è seguito un impoverimento nel sostegno di sponsors e soci.

Il campo sportivo di San Luca è stato ufficialmente dissequestrato, ma serviranno interventi per ripristinarne l’agibilità prima della ripresa delle attività. Dopo un lungo stop, la decisione consente di avviare i lavori necessari per mettere in sicurezza la struttura e restituirla alla comunità. Le istituzioni locali hanno garantito il loro impegno per accelerare i tempi e permettere al più presto la riapertura dell’impianto, punto di riferimento per lo sport e la socialità nel territorio.

