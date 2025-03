San Lorenzo cardioprotetto: l’appello per la raccolta defibrillatori

StrettoWeb

Il gruppo SanLorenzoSveglia, lancia un appello, in primis alle attività laurentine, e dopo a chiunque voglia collaborare, residente e non del comune, che vorrebbe aderire con un contributo per poter realizzare un “San Lorenzo Cardioprotetto“. Afferma Spizzica: “l’obbiettivo è di dare una protezione non giornaliera, ma permanente, al cuore dei laurentini o di qualsiasi vita umana ne avesse bisogno. L’intento è comprarne 4/5 per garantire a tutte la frazione di averne uno o comunque a pochissimi kilometri, collocandoli in punti di passaggio strategici. I defibrillatori dovranno essere automatici e con il tasto pediatrico, apparecchio che ormai oggi giorno è in grado di stabilire se è necessaria la scarica o meno e che aumenta la possibilità di vivere in stato di emergenza del 65% circa.

La raccolta fondi prevede non solo l’acquisto degli stessi ma anche la revisione nel biennio dove, in collaborazione con Suor Daniela Maesano, la squadra calcio “amatori chorio di San Lorenzo” con presidente Dottore Salvatore Tripodi si impegnerà a procedere all’acquisto, con il nostro sostengo alla fine della raccolta fondi. È importante diffondere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza“.

La presidente di Terra Mia Romina Palamara che opera su San Lorenzo afferma: “nel nostro territorio un’ambulanza del 118 impiega molto tempo per arrivare sul posto dell’emergenza. Ma già dopo pochi minuti senza battito possono esserci danni celebrali irreversibili se non la morte”. Agire tempestivamente, eseguendo poche e semplici manovre alla portata di tutti può salvare vite. Ogni luogo può essere la location perfetta per formare le persone. Importante formare i cittadini, tramite croce rossa e 118, con corsi BLS-D, dal risolvere un caso di soffocamento ad utilizzare un defibrillatore” definendo i cittadini stessi “angeli custodi”.

Conclude Polimeni, ex vicesindaco: “è importante lavorare uniti ed in sinergia e far sentire il popolo laurentino protetto“. I defibrillatori verranno donati al comune , che ci auguriamo accetti il gesto e garantirà insieme all’asl la piccola revisione ogni biennio per i futuri anni a venire.

