La Ecotec di Lamezia effettuerà lavori di ammodernamento rete fognaria San Giovanni in Fiore

Presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza, sita in Piazza XV Marzo, è stata sottoscritta la convenzione relativa alla realizzazione dei lavori di ammodernamento del depuratore comunale di S. Giovanni in Fiore. I lavori saranno eseguiti dalla Ecotec S.R.L. di Lamezia Terme, rappresentata, nell’occasione, dall’Amministratore Unico, Demetrio Caterina, e prevedono la realizzazione di interventi dall’elevato valore tecnologico su tutte le linee di trattamento dell’impianto di depurazione comunale di San Giovanni in Fiore, ivi inclusa la linea di trattamento dei fanghi biologici.

L’intervento è finanziato dal Subcommissario alla depurazione in Calabria, Tonino Daffinà e l’opera, si inserisce all’interno di un quadro di interventi che interessa l’intera Regione e che persegue l’obiettivo di intervenire in maniera decisa e radicale nel settore della tutela ambientale del territorio.

Soddisfazione per la sottoscrizione del contratto è stata espressa sia dal Subcommissario Straordinario Unico per la Depurazione Antonino Daffinà che dal Sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro.

