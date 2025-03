San Giorgio Morgeto, 2ª giornata di formazione turistica Epli Calabria

StrettoWeb

Seconda giornata di formazione organizzata dall’Ente Epli Calabria a San Giorgio Morgeto (RC) per parlare di Turismo. Fortemente voluta dal Presidente Regionale Giuseppina Ierace questa giornata è stata partecipata dalla quasi totalità delle Pro Loco calabresi riunitesi nella sala congressi del bellissimo convento dei Domenicani. Lungimiranza e visione nelle parole della Presidente Ierace che ha aperto la Formazione dando il benvenuto e ringraziando tutti per la massiccia presenza. Ha voluto sottolineare come le pro loco possono e devono avere un ruolo da protagoniste nello sviluppo del turismo calabrese in quanto costituite da straordinari conoscitori dei territori e delle tradizioni dei borghi.

Come il Turismo esperienziale sia un’opportunità da cogliere in quanto ricercato da un sempre maggiore numero di turisti e come lo stesso sia possibile/sostenibile per le caratteristiche del nostro territorio rimasto ancora autentico e capace di far vivere emozioni vere a chi lo sceglie.

Infine, continua la Presidente Regionale, l’importanza di arrivare preparati alle nuove richieste attraverso giornate formative dedicate alla costruzione di pacchetti turistici interessanti e sostenibili.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente Nazionale EPLI, Pasquale Ciurleo è intervenuta l’Assessore al Turismo Tina Gullone portando i saluti del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale è cominciata la formazione vera e propria con l’intervento del Presidente del Consiglio Generale AICOTUR Giuseppe Varacalli, soffermandosi sul Turismo delle Radici, rivolto ai discendenti di persone emigrate che ritornano a visitare i luoghi dove sono vissuti i propri antenati.

A raccontare un’esperienza di successo Tina Macrì, Presidente della Pro Loco di Gerace che ha spiegato le tappe per la costruzione dell’offerta turistica utilizzando le risorse del luogo. Ha mostrato esempi concreti realizzati grazie all’intervento della pro loco che ha saputo coinvolgere la comuntà, le strutture ricettive, i commercianti e gli artigiani, realizzando risultati eccellenti e che possono essere replicati.

A seguire Francesca Pizzi, Presidente della Pro Loco di San Lorenzo che ha rappresentato una realtà differente fatta di borghi semplici e meno attrattivi di Gerace. “Turismo fuori Rotta” il titolo della presentazione per raccontare un turismo che esce fuori dalle vie ordinarie riconosciute come turistiche e si proietta verso rotte differenti fatte di semplicità e ingegno, di immersioni verdi, di attività di mindfullness e di trekking alla scoperta di gioielli naturalistici spesso sconosciuti.

Un turismo che partecipa alla vita del borgo, che si mescola con la gente del posto, che annusa, assaggia e vive il borgo stesso. E poi, la novità delle Immersioni BLU, che interessano il mare, i fiumi e le fiumare e poi i laghi e le cascate cosi come spiegato dalla dott.ssa Biologa Marina e istruttrice di Forest Bathing Emilia Fulgido.

Dopo il dibattito la giornata prosegue nello stile Epli con momenti conviviali e visita del borgo.

