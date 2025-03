San Giorgio d’Oro 2025 a Pietro Gaeta: la proposta di UniReggio

StrettoWeb

Un’eccellenza reggina al vertice della giustizia italiana, un uomo simbolo di rigore, legalità e dedizione allo Stato: per questi motivi il prof. Paolo Ferrara, Presidente di UniReggio in data 01/03/2025 ha formalmente proposto al Sindaco della Città di Reggio Calabria la candidatura del Dott. Pietro Gaeta (detto Piero) per l’assegnazione del San Giorgino d’Oro 2025, massimo riconoscimento conferito dal Primo cittadino di Reggio Calabria.

Un reggino ai vertici della magistratura italiana, nato a Reggio Calabria il 30 aprile 1958, il Dott. Pietro Gaeta, Piero per gli amici, è stato nominato il 26 febbraio 2025 Procuratore Generale della Corte di Cassazione, un traguardo di straordinario prestigio che lo consacra tra le figure più autorevoli della Magistratura italiana. Un risultato che onora Reggio Calabria, testimoniando il valore e la professionalità di un uomo che ha sempre fatto della giustizia, della legalità e della difesa dei diritti il cuore della sua missione.

“Un orgoglio per la città, un esempio per le nuove generazioni”. Nel corso della sua brillante carriera, il Dott. Gaeta ha operato con assoluta dedizione e rigore, contribuendo in modo significativo al rafforzamento dello Stato di diritto. La sua figura rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità reggina, incarnando i più alti valori di integrità e servizio alla collettività. Il San Giorgino d’Oro in occasione delle celebrazioni dell’edizione del 2025 sarebbe un riconoscimento doveroso per un uomo che, con il suo operato, ha dato lustro alla nostra terra d’origine, portando Reggio Calabria ai vertici della giustizia italiana nel mondo.

Non è solo un atto dovuto, ma un tributo a chi ha dato prestigio alla nostra terra”. Il Dott. Pietro Gaeta è la dimostrazione concreta di come il talento, la preparazione e il senso di giustizia possano portare un reggino ai massimi livelli della magistratura italiana. Proporlo per il San Giorgino d’Oro significa riconoscere il suo straordinario percorso e il contributo che continua a dare alla società e alla nostra comunità”.

Ora la parola passa all’Amministrazione Comunale, che dovrà valutare la proposta formulata dal Presidente di UniReggio. Reggio Calabria ha l’opportunità di rendere omaggio a un suo illustre figlio, simbolo di legalità e impegno istituzionale, con il più alto riconoscimento cittadino.

