Sambiase-Reggina, cuore e un grande “grazie ai tifosi”: l’euforia di Trocini, Bonanno e Praticò

Evidente euforia e gioia, a fine gara, per i dirigenti della Reggina e mister Trocini. Intervenuti a Radio Febea, hanno esaltato il grande cuore dei calciatori, ringraziando altresì i tifosi per il bel colpo d’occhio al “D’Ippolito”, poi esploso al gol di Barillà al 94′. “E’ una vittoria bellissima, ci abbiamo provato con il cuore e volevamo vincere a tutti i costi. Il campo non permetteva di giocare in modo pulito, ma abbiamo messo le tre punte, tanti palloni da lontano, abbiamo provato con le seconde palle, volevamo la vittoria in una gara tosta e complicata”. Poi ha commentato l’espulsione a fine gara: “ho detto all’arbitro che si stava perdendo troppo tempo e che aveva dato poco recupero, ma poi sono uscito e abbiamo segnato…”.

Gli fa eco Praticò: “siamo contenti perché siamo ancora in scia, abbiamo temuto il peggio fino all’ultimo, anche perché conoscevamo le difficoltà della partita, ma la qualità e venuta fuori al momento giusto. Ancora faccio fatica a riprendermi, ma poi è incredibile l’entusiasmo di questi tifosi, è pazzesco, a loro dico ‘grazie'”. Aggiunge Bonanno: “avevamo detto che questo era un gruppo di uomini veri, dopo Paternò, ed è successo anche oggi. Si adattano a ogni situazione e oggi si era in un campo difficile e con un terreno di gioco non buono”.

