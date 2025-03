Sambiase-Reggina, muro amaranto a Lamezia: altri 852 biglietti a disposizione dei tifosi ospiti

StrettoWeb

“L’ASD Sambiase 2023 comunica di aver dato seguito alla richiesta della società Reggina 1914 (considerato che i biglietti messi a disposizione degli ospiti sono andati sold out in meno di ventiquattro ore) e pertanto per la gara prevista domenica 23 marzo, sarà aperto ai tifosi ospiti il settore distinti, e saranno messi a disposizione altri 852 biglietti al costo di 12,00 più diritti di prevendita. Ricordiamo che è possibile acquistare i ticket di ingresso on line (www.etes.it), o presso i punti vendita autorizzati: B CENTER Via Sbarre Centrali, 260/b Reggio Calabria RC 89132 ; TABACCHERIA PLUTINO Viale Europa 81c Reggio Calabria RC 89132; COFFE&SMOKE Via Petrare 29/30/31 Reggio Calabria RC 89124”.

Così in una nota il club lametino annuncia di aver messo a disposizione altri 852 biglietti oltre ai primi 640, inizialmente a disposizione e già sold out in poche ore. Muro amaranto al “D’Ippolito” di Lamezia. La tifoseria crede nell’aggancio al Siracusa, a maggior ragione dopo l’esclusione dell’Akragas e la classifica riscritta (per mantenere un potenziale -1 serve ovviamente non allungare il distacco nelle prossime giornate).

