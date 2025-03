Sambiase-Reggina, i convocati di Trocini: c’è un ritorno

StrettoWeb

Derby ad alta quota in salsa calabrese nella 28ª Giornata del Girone I di Serie D. La Reggina parte alla volta di Lamezia Terme, fermata Stadio D’Ippolito, casa del Sambiase, quarta forza del campionato che sfida la seconda in classifica. Un derby è sempre un derby, vale doppio anche se per il blasone delle due squadre non ci sarebbe partita. La storia della stagione però dice altro: il Sambiase, matricola terribile, ha già dimostrato di potersela giocare con le grandi del torneo strappando, proprio al “Granillo” di Reggio Calabria, uno storico 1-1 all’andata.

Sono 20 i convocati di mister Bruno Trocini per la gara con il Sambiase: restano a Reggio Forciniti e Salandria, si rivede Giuliodori.

I convocati di Trocini per Sambiase-Reggina

Portieri: Lagonigro, Martinez

Difensori: Adejo, Capomaggio, Cham, Girasole, Giuliodori, Vesprini

Centrocampisti: Barillà, Laaribi, Ndoye, Porcino, Urso

Attaccanti: Barranco, Curiale, De Felice, Grillo, Perri, Ragusa, Renelus

