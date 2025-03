Salvini: “Trump e Putin vogliono pace, quel matto di Macron parla di nucleare”

StrettoWeb

“Mentre il mondo va verso la pace, Zelensky chiede la pace, Putin chiede la pace, Trump chiede la pace, Macron e qualcuno in Europa parlano di guerra, di armi, di bombe, di missili e carri armati“. È quanto dichiarato dal vicepremier Matteo Salvini, a margine della presentazione dell’Acerbis Italian Round a Milano, spiegando che a dettare le scelte del presidente francese sono “convenienza e sopravvivenza politica. Io penso che Macron abbia una disperata esigenza di dare un senso alla sua ancor breve permanenza alla guida della Francia, però non lo faccia nostre spese, non lo faccia a spese dei nostri figli“.

Sulla politica estera, Salvini ha assicurato “la linea del governo è compatta, non c’è nessuna ipotesi di invio di militari italiani, non c’è nessuna ipotesi di usare i fondi di coesione invece che per sviluppare i territori per comprare armi: vogliamo investire in sicurezza nazionale, quindi se serve comprare equipaggiamento e mezzi e personale per la guardia costiera, per l’aviazione, per la marina, per l’esercito, per la polizia e per i carabinieri, ben vengano, però l’esercito europeo comandato da quel matto di Macron che parla di guerra nucleare, no, mai“.

