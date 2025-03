Salvini: “Trump e Putin parlano di pace, Sinistra manifesta per armi”

StrettoWeb

Mentre Trump e Putin dialogano per trovare un punto di incontro che possa portare alla tanto sperata pace in Ucraina, la sinistra manifesta in piazza per l’Europa che ha da poco varato un piano per il riarmo. È il pensiero espresso da Matteo Salvini in merito alla manifestazione Una Piazza per l’Europa. “So che oggi la sinistra manifesta per l’Europa: non so se manifestare per chi vuole comprare armi, missili e carri armati sia una cosa intelligente mentre Trump e Putin parlano di tregua e di pace.

La Lega ha votato e voterà sempre no a un solo euro di debito pubblico europeo a eserciti europei e a soldati italiani in Ucraina“, ha dichiarato Salvini a Rai News 24.

