Salvini: “invece di spendere 800 miliardi per le armi, investiamoli nei trasporti per collegare i territori”

StrettoWeb

“Invece di spendere 800 miliardi per le armi sarebbe bello usare 800 miliardi per le connettività, per i trasporti“. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al convegno organizzato da Confindustria all’Eurocamerra “Bridging the Alps: overcoming barriers and advancing sustainable connectivity in Europe”. “Tav Brennero e Ponte: Tav 2032 è la deadline: per quella data dovrebbero attraversare i primi treni se piano e lavori rimangano questi, sia tra Torino e Lione, sia al Brennero, sia tra Messina e Reggio Calabria“, ha aggiunto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.