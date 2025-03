Salute mentale, Antoniozzi (FdI): “a Reggio Calabria incontro proficuo, la Regione pronta a investire”

StrettoWeb

“Ringrazio il tavolo tecnico sulla salute mentale che è stato a Reggio Calabria per un importante incontro. Il lavoro compiuto dai due coordinatori, Alberto Siracusano e Giuseppe Nicolò, è del tutto eccellente. Sono certo che anche la nostra regione farà investimenti importanti in questo segmento e ringrazio il ministro Schillaci e il sottosegretario Gemmato per ciò che stanno facendo”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

