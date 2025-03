Rugby U16, seconda fase: il C.A.S. Reggio Calabria vince a Messina

StrettoWeb

Domenica 2 marzo, allo Sperone di Messina, bellissimo campo in sintetico realizzato da qualche anno, si sono affrontate le formazioni under 16 del Messina 2016 e del C.A.S Rugby Reggio Calabria. La squadra reggina, allenata dal tecnico Russo, ha dominato per tutta la partita imponendo il proprio gioco. I ragazzi, capitanati dalla terza centro De Stefano, con le loro incursioni sono andati in meta molte volte realizzando un totale di 100 punti.

Mattatore della partita si conferma Carlo Curatola con 7 mete, hanno realizzato le altre mete Derije, De Stefano, Cassalia, Bruzzese, Mazzitelli, Memedov, Quartuccio Macri e Sgro. Da segnalare l’esordio del giovane Carlo Faccioli e il rientro dopo una lunga pausa dell’ala Francesco Surace. Hanno giocato per il C.A.S Reggio: Sgro, Poma, Mazzitelli, Quartuccio Macri, Cassalia, De Stefano, Faccioli, Derije, Bruzzese, Memedov, Valente, Curatola, Delfino, Surace.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.