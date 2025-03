Rugby, doppia vittoria del C.A.S Rugby Reggio Calabria: successi per Seniores e Under 16

StrettoWeb

Domenica 9 marzo a Reggio Calabria, al campo San Cristoforo, doppio incontro per i ragazzi del C.A.S. Rugby del presidente Rositano. A scendere in campo per primi, alle 11.30, i giocatori della selezione under 16, allenati dal tecnico Russo, contro i pari età del Messina 2016. L’incontro è stato vinto dai reggini con il risultato di 89 a 17. Da evidenziare il rientro tra le fila nella squadra di casa del giocatore Giovanni Catalano, autore anche di una bella meta. La partita è stata a senso unico a causa della netta differenza tecnica tra le due compagini.

A seguire, alle 13.00, i Seniores allenati dal tecnico Poma hanno giocato contro gli Elimi di Trapani. La partita si è conclusa con la vittoria dei reggini per 22 a 13. Ad andare in meta per primi sono stati i siciliani (meta non trasformata), poi è seguito un calcio piazzato su punizione per l’8-0. Reazione dei reggini, in meta con Frezza, trasformata da Riso, per l’8-7. Ancora nel primo tempo gli ospiti hanno realizzato un’altra meta, non trasformata, per il 13 a 7 con cui si è chiuso il primo tempo. Nel secondo, nonostante la cattiva conduzione dell’arbitro – che ha lasciato la squadra reggina in 13 per varie ammonizioni – i reggini hanno pressato maggiormente andando in meta con Imbalzano, Mazzitelli V. e Gonzales, queste ultime mete non trasformate. Si è chiusa così la partita sul 22-13 per la squadra calabrese.

