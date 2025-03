Rosarno, grande festa per la sesta edizione del Carnevale

StrettoWeb

Rosarno gremita di persone ha festeggiato, ieri, domenica 2 marzo, il Carnevale prendendo parte alla sfilata dei carri in maschera e alle altre iniziative previste. Con ogni probabilità un nuovo record per la manifestazione in termini di presenze, con migliaia di persone provenienti da tutto il comprensorio, i quali hanno assistito al corteo dei carri allegorici che si è snodato lungo le vie del centro storico, partendo da Piazza P. Orsi attraversando le principali vie della città, Via Medma, Via Regina Elena, Piazza Valarioti, Piazza del Popolo, Corso G. Garibaldi, per poi giungere nel cuore della Città, Piazza Duomo.

Un tripudio di colori, musica, coriandoli ed allegria, rappresentato al meglio dai dodici carri allegorici che hanno coinvolto centinaia di figuranti in quella che è stata considerata come una grande festa. Ad aprire il corteo è stato il carro “Animazione e Musica” realizzato da Michele Luciano e tanti giovani volontari, a seguire i carri “Questi Politici” e “Pinocchio” a cura del gruppo volontari agricoltori e commercianti; presenti anche le scuole rosarnesi: l’I.C. “Scopelliti – Green” con il carro “Il circo” realizzato dal gruppo Mamme, il carro “Inside out” a cura dell’Istituto Maria Ausiliatrice, l’I.C. “Marvasi – Vizzone” che ha realizzato il carro “La moda degli anni”; hanno partecipato anche i ragazzi della Ludoteca “L’isola che c’è” con il carro “Il trenino”, i ragazzi del Servizio Civile Universale con il carro “Disney”, il gruppo “Sbronzolandia” con l’omonimo carro e non poteva mancare il gruppo “Baraunda” che, con la partecipazione della Scuola infanzia “Hakuna Matata” e dalla Scuola di ballo “Like Dance” ha addirittura realizzato tre carri “Paperino & co.”, “Quello che non vorrei vedere” e “Squid Game”.

Insomma, un altro pomeriggio meraviglioso per la cittadina medmea, che si conferma sempre più in grado di realizzare eventi culturali e di spettacolo di livello come “Il Carnevale Rosarnese”, giunto alla sesta edizione, organizzato dall’Amministrazione Comunale guidato dal Sindaco dott. Pasquale Cutrì, il quale dichiara: “Anche quest’anno il Carnevale di Rosarno ha riempito di festa, scherzi e sorrisi le vie della nostra Città. Ringrazio l’Amministrazione Comunale tutta, in particolare l’Assessore Antonino Pronestì per avere coordinato e coinvolto tutte le forze attive del nostro territorio; ringrazio le forze dell’ordine presenti, soprattutto la nostra Polizia Locale e la Croce Rossa Comitato di Rosarno per l’impegno profuso a presidio dell’evento”.

Soddisfatto anche l’Assessore Antonino Pronestì: “Il nostro Carnevale ha trasformato la città in un’esplosione di gioia, colori e sorrisi, portando allegria non solo a Rosarno, ma anche a tutti i visitatori dei paesi limitrofi. Ogni singolo momento è stato vissuto con intensa emozione, un’esperienza che ha coinvolto grandi e piccini. Ma dietro ogni carro, maschera, ogni passo di danza, c’è stato un lavoro immenso, fatto con passione e dedizione.

Un grazie infinito al Comando di Polizia Locale, alla Croce Rossa, alle scuole, agli asili e alle scuole di ballo, alla giuria, ma soprattutto ai tanti volontari e amici che hanno lavorato con cuore e impegno per rendere tutto possibile. Voi siete il vero motore di questa festa! Un ringraziamento speciale va anche ai tanti commercianti, agli imprenditori e agli agricoltori che con il loro sostegno hanno dato vita a un evento che è andato ben oltre le aspettative. È grazie a ciascuno di voi che siamo riusciti a creare qualcosa di straordinario.

Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: regalare una giornata indimenticabile ai nostri bambini e a tutta la comunità, regalare un sorriso a chi ci ha visto partecipare, e far sentire ognuno di noi parte di un sogno che si realizza. Oggi siamo tutti più uniti, più forti, e ancora più orgogliosi di essere parte di questa città. Grazie a tutti!“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.