Rosarno, Cassazione annulla condanna per uomo accusato di resistenza e lesioni nei confronti di un Carabiniere | NOMI e DETTAGLI

I giudici della Sesta Sezione della Suprema Corte di Cassazione in data 06.03.2025 hanno annullato con rinvio per un nuovo giudizio dinanzi ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria, la sentenza con cui, la stessa Corte il 07.05.2024, aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palmi nei confronti di Cucinotta.

Nei confronti dell’imputato, all’epoca dei fatti, era stato eseguito un arresto in flagranza di reato da parte di un Carabiniere in servizio presso la compagnia Carabinieri di Gioia Tauro. All’esito del processo, a fronte di una richiesta di pena avanzata dall’Ufficio di Procura Palmi pari ad anni 1 e mesi 8 di reclusione, il Cucinotta era stato condannato dal Tribunale di Palmi alla pena di mesi 6 di reclusione.

Il difensore Avv. Antonino Biondo, aveva tempestivamente appellato la sentenza di condanna di primo grado. Tuttavia, la Corte d’ Appello di Reggio Calabria in data 07.05.2024 aveva confermato la sentenza di primo grado.

Il difensore Avv. Antonino Biondo, ha contestato le conclusioni a cui era prevenuta la Corte di Appello di Reggio Calabria, proponendo ricorso per cassazione. La Suprema Corte in data 06.03.205, accogliendo le argomentazioni difensive dell’Avv. Antonino Biondo del Foro di Palmi, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.

Ora, in forza dell’annullamento con rinvio, sarà necessario un nuovo esame da parte della Corte d’appello che sfocerà in un nuovo giudizio ad altra sezione della stessa Corte, sulla base delle linee guida che saranno contenute nelle motivazioni della sentenza che ha annullato la sentenza che confermava la condanna del Cucinotta, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

