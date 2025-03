Roma, il post del turista scozzese ferito nell’esplosione: “sarà una buona settimana, se non vengo ucciso”

StrettoWeb

“Questa dovrebbe essere una buona settimana…se non vengo ucciso in qualche modo empio Dato che sono solo, mi siederò in un posto diverso ogni giorno”. Questo il post sui social del turista scozzese di 50 anni rimasto ustionato gravemente a seguito dell’esplosione del b&b nel quartiere Monteverde, dove aveva preso alloggio al suo arrivo a Roma.

