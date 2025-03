Roccella Summer Festival, al Teatro al Castello arriva Tony Boy

StrettoWeb

Ci sarà anche Tony Boy sul palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica per l’edizione 2025 del Roccella Summer Festival. Dopo il successo del suo primo tour dei club interamente sold out, Tony Boy ha annunciato infatti le date del Going hard live summer 2025, che lo vedrà salire sui palchi dei principali festival italiani e anche a Roccella Jonica (Rc) il prossimo 17 agosto. Lo scorso febbraio si è concluso il Going hard live 2025, il primo tour nei club di Tony Boy, un’esperienza che ha segnato una tappa fondamentale nella carriera dell’artista. Durante il tour, ha portato sul palco l’energia e l’intensità del suo ultimo album “Going Hard 3”, accompagnato dalle hit che hanno definito il suo percorso musicale.

Tony Boy, tra gli artisti più interessanti degli ultimi anni, capace di attirare l’attenzione del panorama rap italiano grazie alla sua versatilità e originalità, con un uso unico del linguaggio, sempre autentico su ogni tipo di beat, ha dimostrato ancora una volta di essere tra le penne più prolifiche della nuova scena rap italiana in occasione dell’uscita di “Going Hard 3” (uscito il 6 dicembre 2024 per Warner Music Italy), il terzo mixtape della saga “Going Hard”. Dopo un’estate in tour dove ha calcato i palchi dei principali festival estivi tra cui il Red Valley Festival 2024, ed è stato premiato ai Tim Music Awards all’Arena di Verona per il disco d’oro del suo album “Nostalgia (export)”, Tony Boy si conferma come uno degli artisti più determinati e ambiziosi della sua generazione.

Il concerto del 17 agosto rientra nella programmazione del Roccella Summer Festival, la rassegna organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, e finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria, andandosi ad aggiungere al ricco cast già anticipato: Anna (5 agosto), Jimmy Sax (7 agosto), Irama (9 agosto), Baustelle (12 agosto), Ghali (13 agosto), Fiorella Mannoia (16 agosto), Alessandra Amoroso (18 agosto), Alfa (20 agosto), Gianna Nannini (21 agosto), Francesco Renga (22 agosto), Fabri Fibra (23 agosto). I biglietti per assistere al concerto di Roccella Jonica possono essere acquistati online su TicketOne e nelle consuete prevendite, anche attraverso il circuito di Ticket Service Calabria.

