Roccella, la minoranza accende il consiglio comunale

Consiglio comunale a Roccella Jonica durato oltre un’ora e mezza con interventi molto incisivi di tutti i quattro consiglieri. La Minoranza ha acceso il dibattito e tenuto alto il livello della discussione. Ha votato contro le aliquote IMu, addizionale dell’IRPEF e del canone unico patrimoniale tutte al massimo. Diretto il Consigliere Vincenzo Ursino ha, parlato di inadempienze amministrative in merito al regolamento sul canone unico patrimoniale entrato in vigore nel 2022 ma mai andato a regime.

In aula è stata sostenuta l’adesione all’associazione “avviso pubblico” per finalità a favore di iniziative per la legalità non mancando di sottolineare i gravi attentati criminali che si sono verificati in questi ultimi otto mesi a Roccella Jonica e la necessità di fornirsi al più presto di un impianto di videosorveglianza funzionante. Si è votato a favore del potenziamento di assistenza scolastica con assistenti sociali per bambini da zero a sei anni nell’ambito territoriale.

