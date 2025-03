Roccella, mattinata pugilistica al Palasport

StrettoWeb

Non solo pugni, al primo Criterium Giovanile di Pugilato a Roccella. I tanti bambini venuti da tutta la Calabria, si sono esibiti con allegria in molte esercitazioni che hanno riguardato tutti gli aspetti della motricità. Lo sviluppo motorio non può essere settoriale ma deve avere una visione globale. “Questo è lo sport che mi piace – sottolinea il delegato allo sport del Comune di Roccella, Fausto Certomà”, che crea campioni di vita prima ancora che di sport. Complimenti di cuore a Adriano Coluccio per la perfetta organizzazione dell’evento”.

L’organizzazione dell’evento è stato a cura, proprio, del maestro Luigi Coluccio, titolare dell’omonima ASD che in passato ha organizzato diversi eventi in Città, soprattutto di pugilato facendo affluire i migliori atleti della Regione. Ieri, invece, un maxi raduno di palestre calabresi ove oltre ad esibizioni di pugilato, tanta attività motoria, in particolare, per i più piccoli.

