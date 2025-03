Roccella, l’Associazione Calabrese “I Care!” scrive all’ambasciata americana

StrettoWeb

L’Associazione Calabrese “I Care!”, di cui è presidente il roccellese Vito Pirruccio, già dirigente scolastico, ha inviato una lettera aperta diretta all’incaricato di Affari dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, Shawn Crowley, e ai Deputati Europei calabresi eletti al Parlamento Europeo per ribadire la loro continua adesione all’iniziativa “Una Piazza per l’Europa” e sostenendo l’importanza di tutti i cittadini italiani e non, a condannare le parole e gli atteggiamenti della nuova amministrazione americana nei confronti dell’Europa, cercando di mantenere al primo posto i principi di libertà, democrazia e l’unità dei popoli europei.

“Lo spettacolo offerto dal Presidente Trump, andato in scena in mondovisione, le stoccate irriguardose del Vice-Presidente Vance e la presunzione di dare lezione di democrazia al popolo europeo, le accuse di “Parassitismo”, risultano offensive verso la civiltà europea e la laboriosità del nostro popolo”, scrive Pirruccio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.