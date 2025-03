Rocca di Neto, il 15 marzo l’inaugurazione del parco ludico interattivo | FOTO

StrettoWeb

Anche i piccoli spazi urbani dei nostri paesi e delle nostre città, quando e se recuperati all’abbandono ed al degrado, ma anche soltanto alla replica di cliché edilizi senz’anima né messaggio, possono restituire senso di appartenenza identitaria, possono suscitare narrazioni, esprimere felicità e produrre bellezza, che si sente, si vede e si tocca con mani e piedi; anzi tutto quelli dei bambini, dei giovanissimi attori protagonisti di contesti urbani e territoriali nei quali anche il colore può diventare vaccino efficace rispetto alla contagiosa assuefazione al brutto ed all’incompiuto, così diffusi da apparire purtroppo normali alle nostre latitudini.

Tutto cambia se i giochi dei bambini sono le loro azioni più serie

Ecco perché se, come scriveva Michel De Montaigne, i giochi dei bambini non sono dei giochi ma bisogna valutarli come le loro azioni più serie, progettare ed investire con visione creativa su parchi ludici innovativi, inclusivi, interattivi, sicuri e colorati, ancora meglio se tematizzati all’eredità identitaria e distintiva dei territori, può diventare una cosa molto seria; può disvelare una vera e propria missione pedagogica di cambiamento attraverso precisi interventi di rigenerazione urbana. E così anche i parchi giochi possono diventare scuola all’aria aperta, scuola diffusa di bellezza.

#Governiamolabellezza, quinta tappa format provocazione itinerante

“È con questi stimoli di riflessione e di confronto – spiega il comunicatore strategico Lenin Montesanto – che si svilupperà anche la quinta tappa di quella che è diventata ormai una provocazione itinerante, sintetizzata nel fortunato hashtag #governiamolabellezza; perché la bellezza – scandisce – va necessariamente governata, anzi tutto dalle pubbliche amministrazioni“.

Evento e dibattito promossi dal comune con Pan Neto International

Sposa questa ambizione anche la nuova iniziativa in programma domani, sabato 15 marzo, a Rocca di Neto, nel crotonese, promossa dall’Amministrazione Comunale in partnership con la Pan Neto International Srl, società calabrese, pioniera, innovatrice e leader in Calabria e nel Sud Italia nella produzione e commercializzazione di materiali bio-edili che utilizza soprattutto per trasformare spazi pubblici degradati in parchi ludici per famiglie e bambini, colorati, sicuri e innovativi.

Confronto aperto e multidisciplinare che sta riscuotendo interesse

Dopo l’interesse fatto registrare dal format di confronto aperto e multidisciplinare dalle precedenti esperienze ospitate nel Salotto Diffuso di Vakarici, nell’arberia cosentina, nell’Auditorium Amarelli ed all’Istituto d’Istruzione Superiore Majorana di Corigliano-Rossano, quello di Rocca di Neto si articolerà in due momenti.

Alle ore 15,30 si terrà l’inaugurazione del nuovo parco ludico interattivo nella Villa comunale di via VIII Marzo, interessata nei mesi scorsi dal progetto di riqualificazione. E sarà una vera e propria festa con animazione e musica per i più piccoli, liberi nel nuovo parco ludico.

Alle ore 17, ospitato nella sala convegni S. Agostino, in viale Antonio Gramsci, seguirà un momento di dibattito con rappresentanti istituzionali, dell’associazionismo, delle produzioni e delle professioni.

Il valore pedagogico della rigenerazione urbana

È, questo, il tema al centro del momento di confronto e dibattito al quale, coordinati dal comunicatore Lenin Montesanto della Hegheomai Mid & Strategie di Governo, interverranno, il Sindaco Alfonso Dattolo, Giuseppe Anselmo, Ceo della Pan Neto International Srl, il presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma, Alessandro Panci, il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Crotone Francesco Livadoti, la presidente di Movimento Turismo del vino Dorina Bianchi, Filomena Greco dell’azienda iGreco ed i Sindaci di Strongoli, Cirò, Crucoli e Botricello, Francesco Benincasa, Mario Sculco, Cataldo Librandi e Simone Puccio.

