Risultati Serie C: vincono le prime 3, delusione Catania, sconfitta per l’Acr. La nuova CLASSIFICA

E’ stata una 29ª giornata del Girone C di Serie C interlocutoria anche se le partite passano e si arriva velocemente a fine campionato. L’Audace Cerignola, dopo la vittoria odierna, sembra lanciata verso la B diretta. L’Avellino vince ed insegue e spera in un passo falso della capolista. Il Catania non va oltre il pari in casa, mentre l’Acr Messina perde a Monopoli. Male il Benevento, ennesima partita senza vittoria con un pari in casa contro il Sorrento (i play off dovrebbero essere garantiti).

Risultati 29ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 28 febbraio

Ore 20:30

Giugliano-Turris 3-1

Sabato 1 marzo

Ore 15:00

Altamura-Latina 1-1

Ore 17:30

Taranto-Crotone rinviato

Domenica 2 marzo

Ore 12:30

Avellino-Juventus U23 2-1

Ore 15:00

Audace Cerignola-Trapani 1-0

Catania-Foggia 1-1

Monopoli-ACR Messina 2-1

Ore 17:30

Benevento-Sorrento 1-1

Potenza-Picerno 2-2

Lunedì 3 marzo

Ore 20:30

Cavese-Casertana

Classifica Serie C Girone C

Audace Cerignola 60 Avellino 55 Monopoli 52 Benevento 49 Potenza 47 Crotone 46* Giugliano 44 Trapani 42 Catania 41 (-1) Picerno 41 Sorrento 39 Juventus U23 36 Foggia 36 Altamura 35 Cavese 33* Latina 31 Casertana 28* ACR Messina 28 Turris 6 (-11) Taranto -6 (-19)*

*Una partita in meno

Programma 30ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 8 marzo

Ore 15:00

Acr Messina-Avellino

Latina-Catania

Trapani-Monopoli

Ore 17:30

Juventus U23-Altamura

Potenza-Cavese

Turris-Taranto

Domenica 8 marzo

Ore 15:00

Foggia-Sorrento

Picerno-Audace Cerignola

Ore 17:30

Crotone-Giugliano

Ore 19:30

Casertana-Benevento

