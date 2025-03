Risultati Serie C, cambia la vetta del girone C: l’Avellino vince e scavalca il Cerignola. La nuova classifica

StrettoWeb

Nuova “Regina” del girone C di Serie C. Come da pronostico, l’Avellino ha sfruttato il “bonus”, battendo il Potenza in uno dei due posticipi e scavalcando in vetta il Cerignola, che ha riposato in questo weekend. E’ bastata una rete di Russo, nella parte finale di gara, per far scattare gli irpini al primo posto, con il +2 sui pugliesi quando mancano cinque giornate al termine. Nell’altro anticipo, ennesimo pari per il Benevento, che non va oltre lo 0-0 contro il Picerno.

Risultati 33ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 22 marzo

Ore 15.00

Cavese-Trapani 2-1

Sorrento-Latina 1-1

Ore 17.30

Juventus U23-Foggia 2-0

Domenica 23 marzo

Ore 12.30

Catania-Crotone 0-0

Ore 15.00

Giuliano-Acr Messina 2-3

Monopoli-Casertana 1-0

Ore 20.30

Avellino-Potenza 1-0

Benevento-Picerno 0-0

Riposano: Audace Cerignola e Altamura

Classifica Serie C Girone C

Avellino 60** Audace Cerignola 58** Monopoli 53* Crotone 48* Benevento 46* Potenza 44** Catania 44* Picerno 41* Giugliano 38** Cavese 38* Juventus U23 38 Altamura 34** Trapani 32** Sorrento 32** Foggia 30* Latina 28** Casertana 22** ACR Messina 16* Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in meno

** Due partite in meno

*** Tre partite in meno

Programma 34ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 29 marzo

Ore 15:00

ACR Messina-Altamura

Crotone-Latina

Ore 17:30

Casertana-Foggia

Picerno-Sorrento

Domenica 30 marzo

Ore 15:00

Audace Cerignola-Monopoli

Trapani-Catania

Ore 17:30

Potenza-Giuliano

Avellino-Benevento

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.