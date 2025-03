Risultati Serie C: l’Audace Cerignola vince e mantiene le distanze in vetta. La nuova classifica

StrettoWeb

Si è concluso il turno infrasettimanale di Serie C, in campo per la 31ª giornata. In vetta l’Audace Cerignola vince e mantiene il +2 sull’Avellino, vittorioso sul Trapani. La classifica, com’è noto, è stata stravolta di nuovo dopo l’esclusione del Trapani. In zona playoff, pari tra Benevento e Crotone, mentre vincono Monopoli e Picerno. Pazza rimonta Messina a Cava de’Tirreni: finisce 3-3.

Tutti i risultati e la nuova classifica.

Risultati Serie C girone C, 31ª Giornata

Mercoledì 12 marzo

Ore 18.30

Altamura-Casertana 2-0

Cavese-Messina 3-3

Giugliano-Picerno 0-2

Monopoli-Latina 2-0

Sorrento-Juventus Next Gen 0-1

Ore 20.30

Avellino-Trapani 2-0

Ore 20.45

Audace Cerignola-Foggia 3-2

Benevento-Crotone 1-1

Riposano: Catania e Potenza

Classifica Serie C girone C

Audace Cerignola 58* Avellino 57* Monopoli 49* Benevento 45** Crotone 44 Potenza 41 Catania 40 (-1)* Picerno 39* Giugliano 35 Juventus Next Gen 35** Altamura 34* Trapani 32 Cavese 32* Sorrento 31 Foggia 30* Latina 24 Casertana 19 ACR Messina 13 (-4)* Turris escluso Taranto escluso



*una partita in più

** due partite in più

Prossimo turno Serie C girone C (32ª giornata)

Domenica 16 marzo

Ore 15.00

Crotone-Audace Cerignola

Foggia-Cavese

Latina-Juventus Under 23

Picerno-Monopoli

Ore 17.30

Trapani-Giugliano

Ore 19.30

ACR Messina-Catania

Ore 20.30

Casertana-Sorrento

Potenza-Altamura

