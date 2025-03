Risultati Serie C 33ª Giornata: il Messina vince e mette la Casertana a “distanza Playout” | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il Messina tiene vive le speranze salvezza. Concluse le due gare della domenica della 33ª Giornata di Serie C Girone C, con due gare ancora da disputare domani, con due posticipi che però interessano la zona Playoff, la grande notizia del pomeriggio è che ritornano i Playout in Serie C. Il Messina, infatti, battendo il Giugliano 2-3 sfrutta il ko della Casertana a Monopoli tornando a -6 in classifica. A questa distanza, seppur i campani abbiano una gara in meno rispetto ai siciliani, ritorna l’eventualità di disputare l’unico Playout per evitare la retrocessione.

Secondo regolamento, infatti, i punti affinchè venga disputato il Playout fra le attuali ultima e penultima della classifica, non devono essere più di 8. Erano 9 prima delle sfide di questo pomeriggio, attualmente risultano 6. Sarà un finale di stagione tutto da vivere!

Non sorridono le altre siciliane: ieri il Trapani ha perso 2-1 in casa della Cavese, nel lunch match odierno, invece, il Catania si è fermato sullo 0-0 in casa contro il Crotone.

Risultati 33ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 22 marzo

Ore 15.00

Cavese-Trapani 2-1

Sorrento-Latina 1-1

Ore 17.30

Juventus U23-Foggia 2-0

Domenica 23 marzo

Ore 12.30

Catania-Crotone 0-0

Ore 15.00

Giuliano-Acr Messina 2-3

Monopoli-Casertana 1-0

Ore 20.30

Avellino-Potenza

Benevento-Picerno

Riposano: Audace Cerignola e Altamura

Classifica Serie C Girone C

Audace Cerignola 58** Avellino 57*** Monopoli 53* Crotone 48* Benevento 45** Potenza 44*** Catania 44* Picerno 40** Giugliano 38** Cavese 38* Juventus U23 38 Altamura 34** Trapani 32** Sorrento 32** Foggia 30* Latina 28** Casertana 22** ACR Messina 16* Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in meno

** Due partite in meno

*** Tre partite in meno

Programma 34ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 29 marzo

Ore 15:00

ACR Messina-Altamura

Crotone-Latina

Ore 17:30

Casertana-Foggia

Picerno-Sorrento

Domenica 30 marzo

Ore 15:00

Audace Cerignola-Monopoli

Trapani-Catania

Ore 17:30

Potenza-Giuliano

Avellino-Benevento

