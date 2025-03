Risultati Serie B, le gare del sabato sorridono al Catanzaro: pari Cremonese, Juve Stabia KO. Come cambia la classifica

StrettoWeb

Serie B in campo per la 28ª giornata. Alcune gare, come di consueto, in campo nel pomeriggio di sabato, mentre Catanzaro, Cosenza e Palermo giocano domani. Sorrisi soprattutto per i giallorossi di Caserta. Due avversarie su tre, infatti, non hanno vinto: solo pari per la Cremonese a Carrara (al fotofinish) e sconfitta interna della Juve Stabia contro il Cittadella. Vince solo il Cesena in zona playoff. In caso di vittoria il Catanzaro può andare a +3 sulla Cremonese, consolidando il 4° posto e andando a giocarsela tranquilla proprio a Cremona la prossima settimana.

Risultati Serie B, 28ª Giornata

Venerdì 28 febbraio

Ore 19:30

Sudtirol-Spezia 1-1

Sabato 1 marzo

Ore 15:00

Carrarese-Cremonese 2-2

Cesena-Salernitana 2-0

Frosinone-Mantova 2-1

Juve Stabia-Cittadella 0-1

Ore 17:15

Sassuolo-Pisa

Domenica 2 marzo

Ore 15:00

Catanzaro-Reggiana

Modena-Cosenza

Palermo-Brescia

Ore 17:15

Bari-Sampdoria

Classifica Serie B

Sassuolo 62 Pisa 57 Spezia 51* Catanzaro 42 Cremonese 42* Cesena 40* Juve Stabia 39* Bari 37 Palermo 35 Modena 34 Cittadella 33* Carrarese 32* Brescia 30 Reggiana 30 Sudtirol 30* Sampdoria 29 Mantova 29* Frosinone 27* Salernitana 26* Cosenza 21 (-4)

