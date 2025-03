Risultati Serie C: pari per la capolista Cerignola, bene il Crotone. Sempre più giù il Messina | CLASSIFICA

StrettoWeb

Si è conclusa la 30ª giornata del Girone C di Serie C con l’Avellino che riesce ad accorciare rispetto alla capolista Audace Cerignola che non va oltre il pari a Picerno. Gli irpini, invece, sono tornati da Messina con tre punti importantissimi. Bene il Crotone che ipoteca i play off con la vittoria sofferta contro il Giugliano. Per il Trapani ed anche per il Catania, ci sarà ancora da lottare per raggiungere gli spareggi. Gli etnei hanno 41 punti, mentre la squadra di Torrente 38. Insomma, la situazione nelle parti alte della classifica è tutta ancora da giocare ed è probabile ci saranno sorprese.

Risultati Serie C girone C, 30ª Giornata

Sabato 8 marzo

Ore 15:00

Acr Messina-Avellino 0-1

Latina-Catania 1-4

Trapani-Monopoli 0-1

Ore 17:30

Juventus U23-Altamura 1-2

Potenza-Cavese 2-2

Domenica 8 marzo

Ore 15:00

Foggia-Sorrento 2-1

Picerno-Audace Cerignola 0-0

Ore 17:30

Crotone-Giugliano 3-2

Ore 19:30

Casertana-Benevento 1-1

Classifica Serie C girone C

Audace Cerignola 61 Avellino 58 Monopoli 52 Benevento 47 Crotone 46* Potenza 45 Catania 41 (-1) Picerno 39* Giugliano 38* Trapani 38* Sorrento 35* Cavese 34 Juventus Next Gen 33 Foggia 33* Altamura 32* Latina 27* Casertana 23* Messina 15 (-4)* Turris 5 (-11)* Taranto escluso

* Una partita in meno

Prossimo turno Serie C, 31ª giornata

Mercoledì 12 marzo

Ore 18.30

Altamura-Casertana

Cavese-Messina

Giugliano-Picerno

Monopoli-Latina

Sorrento-Juventus Next Gen

Ore 20.30

Avellino-Trapani

Ore 20.45

Audace Cerignola-Foggia

Benevento-Crotone

Catania-Turris rinviata

