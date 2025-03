Risultati 5ª Giornata Play-In: Viola ko e agganciata al 2° posto | CLASSIFICA

StrettoWeb

Turno infrasettimanale amaro per la Viola Reggio Calabria che esce sconfitta dalla trasferta di Monopoli, capolista del torneo che scappa sul +6 in classifica e mette una seria ipoteca sul primo posto. I neroarancio restano al secondo agganciati da Piazza Armerina che stravince in trasferta a Molfetta. Avellino, prossima avversaria della Viola domenica al PalaCalafiore, ha sconfitto Matera portandosi a -2 dai reggini: vincere è l’imperativo categorico.

Nelle altre gare da segnalare la vittoria di Messina in trasferta a Bari, il successo di Brindisi contro Milazzo e quello di Bisceglie su Angri.

Risultati 5ª Giornata Play-In Gold

Mercoledì 12 marzo

Ore 18:00

Bisceglie-Angri 74-68

Ore 19:00

Monopoli-Viola Reggio Calabria 69-67

Ore 20:30

Brindisi-Milazzo 76-66

Giovedì 13 marzo

Ore 19:00

Bari-Messina 65-70

Ore 20:00

Molfetta-Piazza Armerina 73-92

Avellino-Matera 77-64

Classifica Play-In Gold

Monopoli 24 Viola 18 Piazza Armerina 18 Molfetta 16 Milazzo 16 Avellino 16 Bisceglie 16 Angri 14 Brindisi 12 Messina 12 Matera 10 Bari 8

Programma 6ª Giornata Play-In Gold

Domenica 16 marzo

Ore 17:00

Messina-Molfetta

Ore 18:00

Milazzo-Monopoli

Angri-Brindisi

Piazza Armerina-Bari

Matera-Bisceglie

Ore 20:00

Viola-Avellino

