Risultati 4ª Giornata Play-In: Viola ko, Monopoli batte Piazza Armerina all’OT | CLASSIFICA

Quarta giornata dei Play-In Gold amara per la Pallacanestro Viola Reggio Calabria. I reggini subiscono un netto ko in trasferta a Bisceglie 85-71 nella prima di tre gare importanti per la postseason. I reggini, infatti, resteranno in Puglia per l’infrasettimanale in casa di Monopoli, oggi vincitrice all’overtime contro Piazza Armerina, poi torneranno a Reggio Calabria per affrontare Avellino, oggi sconfitta in casa da Angri.

Risultati 4ª Giornata Play-In Gold

Sabato 8 marzo

Ore 20:00

Avellino-Angri 75-79

Domenica 9 marzo

Ore 17:00

Molfetta-Matera 78-75

Ore 18:00

Piazza Armerina-Monopoli 72-83 (OT)

Bisceglie-Viola 85-71

Messina-Brindisi 73-60

Ore 20:00

Bari-Milazzo 90-73

Classifica Play-In Gold

Monopoli 22 Viola 18 Piazza Armerina 16 Milazzo 16 Molfetta 16 Avellino 14 Bisceglie 14 Angri 12 Brindisi 10 Matera 10 Messina 10 Bari 8

Programma 5ª Giornata Play-In Gold

Mercoledì 12 marzo

Ore 18:00

Bisceglie-Angri

Ore 19:00

Monopoli-Viola Reggio Calabria

Ore 20:30

Brindisi-Milazzo

Giovedì 13 marzo

Ore 19:00

Bari-Messina

Ore 20:00

Molfetta-Piazza Armerina

Avellino-Matera

