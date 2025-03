Risultati 29ª Giornata Serie B: Catanzaro ko, lo Spezia batte il Pisa e allunga | CLASSIFICA

StrettoWeb

Le sfide della domenica chiudono il lotto dei risultati della 29ª Giornata di Serie B. Un turno importante, soprattutto per la zona Playoff. Nel big match domenicale lo Spezia batte 3-2 il Pisa e va a -3 dal secondo posto. I liguri allungano a +9 sulla Cremonese che ieri ha battuto 4-0 il Catanzaro. Davanti il Sassuolo pareggia 1-1 con il Bari e resta saldamente in vetta. Nella giornata di sabato il Palermo si è fermato sull’1-1 in casa della Sampdoria in un match fra due squadre che evocano ben altri palcoscenici.

Tre punti importanti per il Cosenza che, in odore di cessione, batte la Reggiana e prova a imboccare la strada che porta almeno ai Play-out. Le contemporanee vittorie di Frosinone e Salernitana complicano un po’ il quadro. Pari fra Brescia-Cesena e Mantova-Juve Stabia.

Risultati Serie B 29ª Giornata

Venerdì 7 marzo

Ore 20:30

Cosenza-Reggiana 1-0

Sabato 8 marzo

Ore 15:00

Carrarese-Frosinone 0-1

Cremonese-Catanzaro 4-0

Mantova-Juve Stabia 1-1

Salernitana-Modena 1-0

Ore 17:15

Sampdoria-Palermo 1-1

Ore 19:30

Brescia-Cesena 1-1

Domenica 9 Marzo

Ore 15:00

Sassuolo-Bari 1-1

Spezia-Pisa 3-2

Ore 17:15

Cittadella-Sudtirol 1-5

Classifica Serie B

Sassuolo 66 Pisa 57 Spezia 54 Cremonese 45 Catanzaro 43 Cesena 41 Juve Stabia 40 Palermo 39 Bari 39 Modena 35 Cittadella 33 Sudtirol 33 Carrarese 32 Brescia 31 Reggiana 31 Sampdoria 31 Mantova 30 Frosinone 30 Salernitana 29 Cosenza 25 (-4 )

Prossimo turno Serie B, 30ª giornata

Venerdì 14 marzo

ore 20.30

Palermo-Cremonese

Sabato 15 marzo

Ore 15.00

Cesenza-Spezia

Cittadella-Sassuolo

Frosinone-Brescia

Juve Stabia-Modena

Ore 17.15

Pisa-Mantova

Ore 19.30

Bari-Salernitana

Domenica 16 marzo

Ore 15.00

Reggiana-Sampdoria

Sudtirol-Carrarese

Ore 17.15

Catanzaro-Cosenza

