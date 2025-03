Risanamento Messina, il monito dell’Uil: “si dia priorità ai fragili”

StrettoWeb

“Premesso che l’azione di risanamento e la fine della vergogna planetaria chiamata baracche deve proseguire con assoluta celerità ed è, pertanto, inopportuna qualsivoglia “guerra” tra persone sfortunate, siamo assolutamente persuasi che la nuova razionalizzazione dei criteri relativi all’assegnazione degli alloggi che esclude la priorità alle famiglie con soggetti fragili, decisa dal neo sub-commissario per il risanamento ing. Santi Trovato, è sbagliata e rappresenta un passo indietro rispetto ad una rodata e funzionante procedura utilizzata fino alla data odierna sotto la gestione dell’avv. Scurria”, lo ha dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina.

“Pertanto, auspichiamo che l’ing. Trovato, persona nota per il suo garbato equilibrio, riveda questa procedura e rimetta al centro le persone fragili e fragilissime che, vivendo pesanti situazioni di oggettiva difficoltà, devono opportunamente avere la priorità nell’assegnazione dei nuovi alloggi. Si tratta di una questione di semplice buon senso coniugata con la necessaria umanità che, a nostro avviso, dovrebbe guidare tutte le Istituzioni, specie in vicende dai risvolti socialmente drammatici come quella delle baracche messinesi”, ha così concluso Ivan Tripodi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.