Risanamento Messina, Siracusano: “ordinanza di Trovato incomprensibile, fragili messi ai margini”

“La toppa è peggio del buco: non esiste espressione più azzeccata per quanto sta accadendo a Messina nelle ultime ore. Il neo sub commissario al risanamento, Santi Trovato, prima scrive e firma un’ordinanza schizofrenica e sbalorditiva che getta nella disperazione 150 famiglie, poi il giorno dopo parla di ‘una tempesta in un bicchier d’acqua’. Peccato che questa ‘tempesta’ sia ormai realtà, messa nero su bianco, scolpita sulla pietra di un documento ufficiale. Con la sua ordinanza il sub commissario – protagonista in queste settimane di primi passi contraddittori e incomprensibili – sancisce la marginalità che le persone disabili e più fragili hanno nel nuovo corso della struttura commissariale“. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

“Incredibile leggerezza…”

“Con un’incredibile leggerezza è stata cancellata la ratio voluta dall’ex sub commissario Marcello Scurria, che giustamente aveva previsto dei percorsi agevolati per le famiglie che vivono nelle baraccopoli con a proprio carico persone con disabilità e fragili, che avrebbero dunque avuto la priorità nell’assegnazione di nuovi alloggi. Questo criterio adesso viene stracciato, preferendo un fantomatico nuovo piano a zone omogenee per la distribuzione delle abitazioni“, rimarca Siracusano.

“Ufficio chiuso”

“L’opposizione in Consiglio comunale e semplici cittadini stanno provando ad avere un’interlocuzione con Trovato, ma in questi giorni l’ufficio del commissario – sempre aperto a tutti negli ultimi anni – è desolatamente chiuso, e gli appuntamenti preclusi. Inoltre, delle 25 case già disponibili per la consegna, la nuova struttura ancora non ne ha assegnata neanche una. Non si perda altro tempo, vengano consegnati subito gli alloggi già disponibili: ogni giorno in più in una baracca per una persona con disabilità e per chiunque rappresenta una sofferenza insopportabile”, conclude Siracusano.

