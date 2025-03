Risanamento Messina, Forza Italia: “nessuna divisione nel partito”

StrettoWeb

“Non ci sono due fronde contrapposte, tantomeno divisioni dentro Forza Italia a Messina”. Lo chiarisce il consigliere comunale degli azzurri Cettina Buonocore, che replica alle ultime esternazioni del Pd sul risanamento. “Dí divisioni politiche, di tensioni in città e nella segretarie regionale sono certamente più esperti di noi – aggiunge – non dimentichiamo che per un anno non sono riusciti a eleggere un segretario in città e, una parte del partito, a lungo, non ha digerito l’elezione del segretario, fatta alla resa dei conti”. “Tutto ciò – riflette Buonocore – si evidenza sulla linea politica: una volta a sostegno di una determinata posizione o persona, il giorno dopo l’esatto contrario”.

Risanamento

Sul risanamento l’esponente politica chiarisce, “abbiamo sempre spiegato che non è un tema da politicizzare. Ha un valore così alto e sociale che la politica non può specularci sopra. Anzi, dobbiamo, o dovremmo, essere tutti d’accordo per sostenere le soluzioni migliori che portino al completamento del risanamento a Messina e a dare la dignità di una vera casa ai messinesi e alle loro famiglie, come già si è fatto per molti di questi”.

Le parole di Barbera

Sempre sulla vicenda risanamento prende posizione anche il segretario cittadino del partito Antonio Barbera: “come Forza Italia Messina vigileremo affinché non ci siano rallentamenti, ma siamo certi che non ce ne saranno, né da parte del subcommissario, né da parte del Comune e pretendiamo chiarezza sulle rispettive competenze, soprattutto nei rapporti con Arisme, nell’interesse dei cittadini residenti nelle zone da sbaraccare e soprattutto dei più fragili che non possono essere ghettizzati nelle aree di sbaraccamento dove risiedono”.

