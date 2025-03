Risanamento Messina, l’appello del sub commissario Trovato: “non esasperare i toni”

StrettoWeb

Il sub commissario sul Risanamento a Messina, ingegnere Santi Trovato, fa un appello al mondo della politica che è intervenuto in questi giorni, invitando, nel condiviso interesse della città, “a non esasperare i toni che stanno creando un ingiustificato allarmismo e potrebbero avere conseguenze anche nella tempistica delle attività di risanamento. Non preoccupano le accuse personali, in merito alle quali il sub commissario afferma che a breve a rispondere saranno i fatti, ma è necessario che venga ristabilito un clima di equilibrio innanzi tutto nell’interesse delle famiglie che vivono un fortissimo disagio abitativo e nei confronti delle quali la massima attenzione dell’ufficio del Commissario non è venuta meno, né mai accadrà”.

“L’appello è rivolto affinché lo stesso clima di equilibrio possa essere garantito a chi ogni giorno è impegnato sul campo: il personale, i tecnici ed i professionisti dell’ufficio commissariale, di ArisMe, Invitalia, Genio Civile, Comune di Messina, imprese e lavoratori dei cantieri. E’ superfluo rassicurare sul fatto che tutte le parti coinvolte nelle attività di risanamento stanno continuando a lavorare quotidianamente per individuare a breve i primi lotti e sub lotti da sbaraccare e nel contempo procedere con le altre azioni come da compiti e obiettivi individuati dalla legge speciale. E’ necessario uno sforzo comune degli enti coinvolti e di tutta la classe politica per condividere il percorso del risanamento delle 65 aree da sbaraccare, dare risposte ad oltre 4 mila persone che ancora vivono nelle baraccopoli e migliorare la vivibilità della nostra città“, conclude Trovato.

