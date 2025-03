La riqualificazione degli alberi a Reggio e l’ira di FdI: “la banda Falcomatà falcidia il verde cittadino”

StrettoWeb

“Dopo il colpo mortale inferto alla “Cultura”, la banda di Falcomatà, non contenta, sta falcidiando anche il verde cittadino. In questi giorni, infatti, decine di alberi, nella zona nord della Città, stanno cadendo sotto i colpi della sinistra ascia impugnata dall’Amministrazione Comunale. Si tratta di un discutibile progetto, accompagnato da un finanziamento di ben 800 mila euro, che prevede la “Cura del verde urbano e creazione di giardini attrezzati per la Città” – Lotto 4 – “Riqualificazione viali alberati – RC Nord”. Comincia così la dura nota del Dipartimento Ambiente ed Energia di Fratelli d’Italia di Reggio.

“A prima vista il titolo del progetto potrebbe suggerire (finalmente) una meritoria attenzione verso il verde. Ma così non è! Infatti, da giorni, le rumorose motoseghe del Comune sono in azione per abbattere gli alberi dei viali nei quartieri di Santa Caterina, Pentimele e Archi, per far posto ad esili fusticini che, qualora (speriamo) sopravvivano, potranno regalarci la loro ombra tra 20 anni.

Ciò che desta sconcerto, però, è la mistificazione con la quale l’Amministrazione Comunale ha giustificato gli abbattimenti indiscriminati. Tra le motivazioni presenti nel progetto che, a parere dei “falciatori seriali” rendono necessaria l’abbattimento delle alberature presenti, figurano la presenza di “ostacoli allo sviluppo di radici e fusto”, “ferite da urto provocate da mezzi di trasporto”, “deturpazione dovuta ai continui drastici interventi di potatura”.

Ma in questo delirio da “mietitura” l’Amministrazione Falcomatà non si accorge neanche di essersi autodenunciata. Insomma, è come se il medico dicesse al paziente che deve morire per via dei danni che egli stesso gli ha causato. Infatti, le motivazioni che “legittimano” il taglio degli alberi adulti sono alquanto singolari, visto che il centrosinistra governa la città da ben 12 anni. Chi avrebbe dovuto rimuovere gli ostacoli per consentire alle radici e al fusto di svilupparsi correttamente? E ancora, chi doveva proteggere le piante per evitare gli urti e le ferite procurati dai mezzi di trasporto? E infine, chi ha pianificato, in tutti questi anni, le drastiche potature che hanno deturpato le piante?

Si sta consumando uno scempio sotto gli occhi attoniti della cittadinanza, nonostante le proteste e gli interventi di esperti e di associazioni ambientaliste. Fratelli d’Italia ritiene che le ingenti risorse finanziarie si sarebbero dovute investire per integrare il verde nelle zone della Città in cui questo è assente o per assicurare le cure alle alberature esistenti, spesso sofferenti a causa della mala gestione di un’Amministrazione disattenta e inadeguata”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.