Riparte il Messina Opera Film Festival con il concorso cortometraggi

Il Messina Opera Film Festival, che si è concluso con grande successo di pubblico e critica solo qualche mese fa, ha già avviato la sua macchina organizzativa per l’edizione 2025. Le date dell’evento sono state ufficializzate: si svolgerà dal 29 novembre al 7 dicembre presso la Sala Laudamo ed altri spazi culturali della città. È stato inoltre pubblicato il regolamento per il concorso di cortometraggi, la sezione del Festival dedicata alla creatività contemporanea ispirata all’opera lirica. Il bando è già online ed è scaricabile dal sito del Festival al link https://www.messinaoperafilmfestival.it/public/pdf/pdf_37.pdf.

Nella scorsa edizione sono state sedici le opere in concorso tra cui undici di provenienza internazionale. Ad aggiudicarsi il Premio Emi Mammoliti per il Miglior cortometraggio è stato Josephine della regista Antonia Bain e prodotto dalla Scottish Opera di Edimburgo. Il corto Brainland di Chiara D’Anna è stato insignito del Premio Speciale della Giuria e il Premio alla Migliore interpretazione è andato a Omar Martì per il film Paraules d’un somriure di Albert Muns, Alex Pérez, David Pinol.

Nuovo bando

Il nuovo bando prevede l’ammissione al concorso di opere italiane e internazionali, con una durata massima di 15 minuti (titoli inclusi), che presentino storie ispirate a opere liriche, ai loro personaggi o compositori, o che utilizzino musica, cori o arie tratte da opere liriche, oppure che siano ambientate in un contesto teatrale lirico. Vista la particolarità del tema, sono accettate anche opere già presentate in altre manifestazioni.

Come nell’edizione appena trascorsa il concorso è stato ampliato a livello internazionale, grazie all’approdo del Festival sulla piattaforma FilmFreeway, che offre una significativa visibilità all’estero. Da quando la piattaforma solo qualche giorno fa è stata aperta, sono già stati ricevuti oltre duecento cortometraggi. Gli interessati possono iscrivere le loro opere inviando un link all’indirizzo email info@messinaoperafilmfestival.it oppure attraverso la piattaforma FilmFreeway al link https://filmfreeway.com/MessinaOperaFilmFestival.

Lo scorso anno una significativa rilevanza al concorso è stata offerta dalla partnership con MyMovies, la piattaforma di cinema più importante in Italia che ha offerto una vetrina online alle opere garantendo una visibilità alle opere oltre i confini cittadini.

Crescita della manifestazione

La manifestazione sta quindi confermando la crescita esponenziale di visibilità, con la conferma dell’apprezzamento per l’innovativa fusione tra cinema e opera lirica, che rimane l’unico evento che valorizza entrambe le forme d’arte che fanno parte del patrimonio culturale italiano. Anche quest’anno, i riconoscimenti saranno tre: Il Premio Emi Mammoliti per il miglior cortometraggio (con una dotazione di € 1.200,00), il Premio Speciale della Giuria (con una dotazione di € 500,00), e il Premio per la migliore interpretazione (con una dotazione di € 300,00).

In occasione della diffusione del regolamento cortometraggi è stata anche annunciata la nuova denominazione della manifestazione di Messina Opera Film Festival con l’acronimo MOFF, in luogo di quella usata negli anni precedenti e ciò al fine di agevolare l’immediata riconoscibilità della tematica a cui il festival si ispira.

Il Messina Opera Film Festival è prodotto dall’Associazione La Zattera dell’Arte, dall’E.A.R. Teatro di Messina, dalla Sicilia Film Commission della Regione Siciliana Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, dal Comune di Messina e dal Ministero della Cultura.

