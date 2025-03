Rinviata Dierre-Milazzo: il motivo e la nuova data

StrettoWeb

“A causa dell’indisponibilità del Palacalafiore, impegnato per l’organizzazione dell’Eurocup 2025 di Basket in Carrozzina, l’evento continentale in programma per il 7 e 8 marzo, si comunica che la gara di C Unica, Calabria/Sicilia, tra Dierre Basketball Reggio Calabria e Cocuzza Milazzo, inizialmente prevista per sabato 8 marzo 2025, è stata rinviata a mercoledì 12 marzo 2025. La partita si svolgerà comunque presso il Palacalafiore di Reggio Calabria, con inizio alle ore 20:00“. Afferma la Dierre Reggio Calabria in una nota stampa.

“L’indisponibilità della struttura è dovuta alla necessità di garantire il massimo supporto logistico e organizzativo per l’Eurocup 2025, un evento di rilevanza internazionale che vedrà la partecipazione di squadre e atleti da tutta Europa. “Con l’occasione formuliamo il più grande “in bocca al lupo”, alla compagine della nostra città, la Reggio Bic“, conclude la Dierre.

