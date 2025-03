Rinaldo: “convocare la Stretto di Messina per anticipare la copertura del torrente San Filippo”

StrettoWeb

Il Consigliere Comunale Rinaldo Raffaele ha formalmente richiesto alla VII Commissione Consiliare “Commissione Ponte” di convocare con urgenza la Società Stretto di Messina per discutere della fattibilità di anticipare un intervento cruciale per la viabilità e la sicurezza dei cittadini. L’intervento in questione riguarda la copertura di una parte del torrente San Filippo, opera già prevista nei lavori connessi alla costruzione del Ponte sullo Stretto. Tale copertura consentirebbe la creazione immediata di una strada alternativa di accesso ai cantieri e ai depositi ubicati nel Villaggio UNRRA, attualmente serviti da un’unica via percorsa quotidianamente da mezzi pesanti diretti al deposito RFI, dove vengono accumulate le terre di scavo del raddoppio ferroviario.

Questa situazione sta causando disagi significativi alla viabilità

locale e un aumento dell’inquinamento atmosferico dovuto al sollevamento di polveri sottili. “La normativa attuale non consente la copertura dei torrenti per la realizzazione di nuove strade, ma nel caso

specifico del Ponte sullo Stretto questa opera è già prevista e potrebbe essere realizzata in deroga alle norme vigenti”, spiega il consigliere Rinaldo, “Non stiamo parlando di un’opera nuova, ma di anticipare un intervento già pianificato, rendendolo utile subito anziché in un secondo momento. È un’opportunità da non perdere, per tutelare i residenti e rendere più efficienti i lavori pubblici”. Intanto, assicura e conclude Rinaldo: “continuerò a seguire personalmente l’iter, perché i cittadini di Villaggio UNRRA non possono aspettare. La

politica deve dare risposte concrete, soprattutto quando esistono soluzioni praticabili”.

“L’incontro con la Società Stretto di Messina servirà a valutare la fattibilità di questa proposta e le eventuali azioni da intraprendere per accelerarne la realizzazione nell’interesse della città e dei cittadini messinesi. Si attende ora la risposta della VII Commissione Consiliare e della Società Stretto di Messina per discutere il tema e individuare le possibili soluzioni”, conclude Rinaldo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.