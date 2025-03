Al via il rilancio crocieristico a Siracusa: al porto la nave Aida Diva

StrettoWeb

Parte il rilancio del crocierismo a Siracusa: nei giorni scorsi il presidente dell’Autorita di Sistema portuale del Mare di Sicilia orientale (Adsp) Francesco Di Sarcina ha accolto il primo accosto della nave “Aida Diva”, proveniente da La Valletta, con 1866 passeggeri e 712 membri dell’equipaggio. Fa parte della compagnia Aida Cruises, brand tedesco di Costa Crociere, dal 2005 nel gruppo Carnival Cruise, che per la prima volta sbarca nel porto di Siracusa e tornerà anche il 9 aprile.

“Il porto di Siracusa, che la nostra Adsp gestisce da pochi mesi, inizia ad accogliere crociere di diverse compagnie – spiega il presidente Di Sarcina – segnale importante e significativo di risveglio e rilancio del crocierismo che per un’area come il Siracusano si rivela importante per lo sviluppo economico del territorio e per differenziare le forme di turismo”. L’ing. Di Sarcina è stato accolto a bordo dal comandante e dal suo staff con il tradizionale scambio di crest. Domani (venerdì 28 marzo) arriverà un’altra nave, la “Island Princess” della compagnia Princess Cruises, sempre del gruppo Carnival; mentre il prossimo 29 ottobre è previsto l’arrivo di un’altra grande nave da crociera, la “Aida Blu”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.