Alla fine, la spunta sempre Ancelotti: nei rigori di Atletico-Real succede qualcosa di clamoroso

Alla fine la spunta sempre Ancelotti. È una legge non scritta del pallone, soprattutto quando c’è la Champions League di mezzo. Il legame fra la competizione e l’allenatore italiano è viscerale, aggiungete il Real Madrid all’equazione e viene fuori il teorema perfetto. C’è chi riduce tutto al ‘culo’, chi invece al fattore C, da sempre favorevole a ogni vincente, aggiunge una squadra che sa adattarsi alle partite alle avversarie, sa vincere quando conta e sa soffrire come nessuna, pur avendo una rosa miliardaria e un allenatore che potrebbe già essere in pensione con il titolo di migliore della storia.

Il bivio era di quelli che entrano nella storia: ottavi contro l’Atletico Madrid, stracittadina in casa dei Colchoneros in un clima infernale. Gli indizi affinchè questa volta il destino fosse rojiblanco c’erano tutti: gol al 1° minuto di Gallagher che pareggia il 2-1 dell’andata, Vinicius che sbaglia il rigore del passaggio del turno.

L’Atletico sembra averne di più, si fa pericoloso, ma non trova il gol della vittoria. E via 90 minuti, poi 120 e si va ai rigori. E qui il rischio che le gambe tremino è alto. Mbappè, Sorloth e Bellingham non conoscono il significato della frase precedentemente scritta: precisi e cinici. Alvarez pure, una staffilata sotto la traversa resa più spettacolare da uno scivolone che dà forza al pallone. Dal Var avvertono l’arbitro: rigore da considerare non valido. Clamoroso! Doppio tocco in caduta.

Lo psicodramma si colora di rosso e bianco. Valverde e Correa non sbagliano. Lucas Vasquez sì. E si torna in parità, l’ennesimo indizio che non può andare sempre nel verso del Real Madrid. Finchè l’Atletico e Llorente non sbattono sulla traversa. Rigore numero 5, c’è Rudiger: forte sì, preciso meh… Oblak intuisce a para. Non può andare sempre nel verso del Real Madrid. Oblak para, ma non trattiene. Ancelotti è ai quarti di Champions League: alla fine la spunta sempre lui.

Risultati ritorno ottavi Champions League

Martedì 11 marzo

Ore 18:45

Barcellona-Benfica 3-1

Ore 21:00

Inter-Feyenoord 2-1

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 0-2

Liverpool-PSG 0-1 (1-5 dopo calci di rigore)

Mercoledì 12 marzo

Ore 18:45

Lille-Borussia Dortmund 1-2

Ore 21:00

Arsenal-PSV 2-2

Aston Villa-Club Brugge 3-0

Atletico Madrid-Real Madrid 1-0 (2-4 dopo calci di rigore)

Tabellone quarti Champions League

PSG-Aston Villa

Real Madrid-Arsenal

Barcellona-Borussia Dortmund

Bayern Monaco-Inter

