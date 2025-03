Riforma della Giustizia, il ministro Nordio risponde al procuratore di Reggio Calabria Musolino: “abbassi i toni”

StrettoWeb

Botta e risposta sulla riforma della Giustizia tra il Guardasigilli Carlo Nordio e il procuratore aggiunto di Reggio Calabria e segretario di Magistratura Democratica, Stefano Musolino, entrambi intervenuti durante un convegno organizzato dall’università di Roma Tor Vergata, che si è svolto oggi a Villa Mondragone di Monteporzio Catone. Durante l’evento, Musolino aveva fatto cenno ad un “progetto più ampio che punta a diminuire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura e che si inserisce in una tendenza che percorre molte delle democrazie occidentali“.

Pronta la risposta del ministro: “Spero che manterremo, anche nel prosieguo, anche quando saremo in procinto del referendum, la discussione in questo modo urbano, pacato, tecnico – ha proseguito Nordio – ma se invece portiamo la discussione su un ambito di vuota astrazione metafisica, come ho sentito adesso, addirittura coinvolgendo in una specie di complotto mondiale che dai migranti parte fino alla Tesla di Musk, allora il discorso è chiuso e ci portiamo direttamente a una polemica davanti a un elettorato che potrebbe alla fine anche portare a conclusioni che mai vorremmo“. Per Nordio “l’auspicio è che abbandoniamo questi toni apocalittico-palingenetici e ci riserviamo nel dubbio che è il faro del saggio a discutere in termini pacati e razionali“.

