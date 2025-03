Rifiuti in mare e in spiaggia, concluso il monitoraggio Beach Litter a Reggio Calabria: di che si tratta e a cosa servirà

StrettoWeb

Oggi, il Circolo Legambiente Reggio Calabria “Città dello Stretto”, insieme agli studenti della III A sp del Liceo Scientifico A. Volta di Reggio Calabria, ha realizzato e concluso con successo il monitoraggio Beach Litter presso il tratto finale del Parco Lineare Sud. Un progetto PCTO che Legambiente ha realizzato al Liceo Scientifico, che si inserisce nell’ambito di analoghe iniziative in molti altri paesi europei, e che ha permesso agli studenti di acquisire competenze in ambito ambientale, con un focus sul valore della citenzen science per la raccolta e analisi delle differenti tipologie di rifiuti presenti sulle spiagge.

Si tratta dell’unica tappa calabrese del monitoraggio beach litter a cui la nostra città ha positivamente contribuito. I dati scientifici raccolti verranno inviati all’ufficio nazionale di Legambiente, dove verranno integrati con quelli provenienti da altre realtà europee. Questo monitoraggio contribuirà a una panoramica più ampia sulla situazione del Beach Litter a livello europeo, fornendo informazioni fondamentali per promuovere politiche ambientali sempre più efficaci.

Il Circolo reggino di Legambiente esprime “un sentito ringraziamento ai ragazzi, agli insegnanti e alla Dirigente del Liceo Scientifico A. Volta, al Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria e alla Società di gestione dei rifiuti Ecologia oggi per il loro fondamentale supporto in questa importante iniziativa”.

