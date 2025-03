Rifiuti dispersi in mare, a Reggio Calabria l’indagine europea “Beach Litter”

StrettoWeb

“La raccolta di dati sui rifiuti in spiaggia è importantissima per acquisire informazioni su quantità, trend e fonti di quella quota di marine litter immediatamente visibile a tutti noi, in relazione con la Direttiva Europea sulla Strategia Marina (2008/56/CE). Il marine litter, ossia i rifiuti dispersi in mare o lungo le coste, resta una delle grandi minacce ambientali da affrontare a livello globale. Sono causa di inquinamento che arreca gravi danni agli ecosistemi oceanici, impattando sia sulla fauna selvatica che sugli esseri umani e l’economia locale”.

“Con uno straordinario lavoro di citizen science promosso da Legambiente e svolto con la partecipazione attiva degli studenti della III A del Liceo Scientifico A. Volta, monitoreremo e classificheremo i rifiuti dispersi su 100 metri lineari di spiaggia nel rispetto del protocollo utilizzato dal Gruppo Tecnico sul Marine Litter della Marine Strategy Framework Directive (MSFD) ed è utilizzato in tutta Europa. Appuntamento con il Circolo Legambiente di Reggio Calabria e il Liceo Scientifico A. Volta per l’indagine europea “Beach Litter”, che si svolgerà presso la località La Capannina, al termine del Parco Lineare Sud cittadino”. Così in una nota Legambiente Reggio Calabria.

