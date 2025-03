La richiesta di Trump a Putin: “risparmia la vita di migliaia di soldati ucraini”

StrettoWeb

Secondo quanto riporta “AFP”, il presidente statunitense Donald Trump avrebbe chiesto al presidente russo Vladimir Putin di “risparmiare la vita di migliaia di soldati ucraini” che si trovano in prima linea. Il riferimento è ai soldati ucraini che si trovano in grossa difficoltà nel Kursk. Putin aveva dichiarato che le truppe ucraine nella regione avevano due scelte: arrendersi o essere eliminate. Trump ha spiegato di aver avuto dei colloqui produttivi con Putin.

“Abbiamo avuto discussioni molto buone e produttive con il presidente russo Vladimir Putin ieri, e c’è una possibilità concreta che questa terribile e sanguinosa guerra possa finalmente finire. Ma, proprio in questo momento, migliaia di soldati ucraini sono completamente circondati dall’esercito russo e si trovano in una posizione estremamente critica e vulnerabile. Ho chiesto con forza al presidente Putin di risparmiare le loro vite. Sarebbe un massacro orribile, qualcosa che non si vede dai tempi della Seconda guerra mondiale. Dio li benedica tutti!“, ha dichiarato Trump.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.