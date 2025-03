Ricci (Pd): “di fronte alle sfide di Trump, puntare su un’Europa federale”

StrettoWeb

“Noi vorremmo davvero gli Stati Uniti d’Europa. Noi vorremmo davvero delegare all’Europa le politiche comuni, a iniziare da quelle in ambito della difesa, tant’è che parliamo di esercito comune. All’interno del gruppo parlamentare dei Socialisti & Democratici non c’è, in tutte le delegazioni, la stessa spinta federalista. Non c’è nei francesi, non c’è nei tedeschi. Prevalgono, dunque, le posizioni nazionali, anche all’interno delle forze europeiste”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd del Gruppo S&D, nel corso di un intervento durante “L’aria che tira”, talk del mattino in onda su La7.

“Tuttavia, penso che siamo noi nella ragione, perché, soprattutto in questa fase – nella quale Donald Trump sfida il mondo, sfida l’Europa – la risposta può essere solo una, quella di una Europa più forte, più unita e più federale”, conclude Ricci.

