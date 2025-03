Rende, successo per il convegno “Smart Mobility e Guida Autonoma”

StrettoWeb

Grande successo per il convegno “Smart Mobility e Guida Autonoma”, patrocinato da ANAS S.p.A. e organizzato dal Rotary Club Rende, che si è svolto nei giorni scorsi presso l’Hotel Villa

Fabiano di Rende alla presenza di oltre 70 persone. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul futuro della mobilità intelligente, con un focus sulle Smart Road e sulla guida autonoma. A moderare l’incontro è stata l’ing. Amalia Castiglione, Vicepresidente del Rotary Club Rende e ingegnere presso ANAS S.p.A. – ST Calabria. Il relatore, ing. Andrea Sebastiani, Responsabile Impianti e Sistemi Tecnologici e Coordinatore del Progetto Smart Road per ANAS S.p.A. – Area Gestione Rete A2 Autostrada del Mediterraneo, ha illustrato le iniziative in corso, tra cui la trasformazione dell’Autostrada A2 “del Mediterraneo” in una delle prime Smart Road italiane, dotata di connettività avanzata e sistemi di comunicazione veicolo-strada, segnando un passo decisivo verso una mobilità più intelligente, connessa e sostenibile.

Tra i progetti presentati, spicca Green Island, che prevede la realizzazione di aree strategiche lungo la rete autostradale con energia rinnovabile, colonnine di ricarica per veicoli elettrici e droni per il

monitoraggio infrastrutturale. L’iniziativa ha suscitato grande interesse, stimolando un vivace dibattito sulle opportunità della mobilità connessa e sostenibile e sulle sfide future delle infrastrutture intelligenti. Il presidente del Rotary Club Rende, Flora Maria Ritacca, esprime un sentito ringraziamento ad ANAS S.p.A. per aver reso possibile un evento così significativo, in cui gli argomenti trattati sono

stati esposti con professionalità e competenza, stimolando curiosità e coinvolgendo con entusiasmo i presenti. Alla fine della relazione i relatori hanno risposto alle tante domande ricevute dalla numerosa platea.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.