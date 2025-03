Rende: in arrivo “Il sogno di Clara”, lo Schiaccianoci reinterpretato attraverso la metodologia di “Leggere per Ballare”

StrettoWeb

Tutto pronto per l’ennesimo, grande ed atteso, spettacolo “Il Sogno di Clara”, lo Schiaccianoci reinterpretato attraverso la metodologia di Leggere per ballare di Rosanna Pasi. Regia, come sempre, di Arturo Cannistrà. Direzione Organizzativa del maestro Antonio De Luca.

Gli spettacoli invece sono previsti al cinema Garden di Rende per le ore 20 di lunedì e le 9,30 di martedì 25 marzo. Interpreti, danzatori e coreografi provengono dal Centro Danza Ilaria Dima – Montalto Uffugo, dal Centro Studi Danza Erika Spaltro HaleBopp Danza – Montalto Uffugo, da MT Dance – Spezzano Albanese, da Koreos Danza – Piano Lago, da Accademia Italiana di ballo Dancing Club – Cosenza. Immancabile la collaborazione e la presenza del Liceo Classico Statale Coreutico “Gioacchino da Fiore”.

Le parole di De Luca

“Leggere per…Ballare” di Rosanna Pasi con la supervisione e la regia di Arturo Cannistrà è un progetto che dal primo momento è entrato nel mio cuore. La mia soddisfazione più grande è vedere negli occhi di tantissimi giovani ballerini la gioia e l’amore per la loro e la nostra più grande passione: la danza. Che unisce, fortifica, forma. La danza è vita”, il messaggio, particolarmente emozionante, del maestro Antonio De Luca, anima e cuore della kermesse culturale. A breve si apriranno le porte del Garden per assistere al “Sogno di Clara”, un’altra bellissima esperienza sensoriale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.